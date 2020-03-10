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جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية على بوابات جامعة القاهرة، للتأكد من استخدام الكواشف الحرارية على بوابات الحرم الجامعي، للكشف على الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، والاطمئنان على خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستحدث، في إطار خطة جامعة القاهرة للوقاية من فيروس كورونا.

كما تفقد الخشت، مدرجات كلية الآداب وأجرى حوارًا مع الطلاب طمأنهم فيه، وأكد عليهم ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والصحة العامة، للحفاظ على أنفسهم وزملائهم، قائلًا: إن الجامعة لديها خطة وقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستحدث.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجه رئيس الجامعة بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية (صور)
جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية (صور)
جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية (صور)
جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية (صور)
جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية (صور)
جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية (صور)
جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية (صور)
جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية (صور)
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مواجهة فيروس كورونا مكافحه كورونا رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة بوابة الفجر اعراض الكورونا

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