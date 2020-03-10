عميد كلية التربية بالغردقة: إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا"

قال الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة، إن إدارة الكلية اتخذت إجراءات وقائية ضد فيرس كورونا من خلال رش مدرجات الطلبة والطالبات وأيضا حجرات المدينة الجامعية.





وأكد عميد كلية التربية بالغردقة، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه يتم حاليا عمل إجراءات وقائية ونظافة عامة في مدرجات الكلية وأيضا المعامل للوقاية من المرض.





وأضاف محفوظ، أنه تمت مخاطبة الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة للموافقة على شراء منظفات ومطهرات وأيضا مدى وقف توقيع الموظفين بالبصمة واستبدالها بالتوقيع في الدفاتر.



