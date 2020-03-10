Advertisements
Advertisements
Advertisements

عميد كلية التربية بالغردقة: إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
قال الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة، إن إدارة الكلية اتخذت إجراءات وقائية ضد فيرس كورونا من خلال رش مدرجات الطلبة والطالبات وأيضا حجرات المدينة الجامعية.

وأكد عميد كلية التربية بالغردقة، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه يتم حاليا عمل إجراءات وقائية ونظافة عامة في مدرجات الكلية وأيضا المعامل للوقاية من المرض.

وأضاف محفوظ، أنه تمت مخاطبة الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة للموافقة على شراء منظفات ومطهرات وأيضا مدى وقف توقيع الموظفين بالبصمة واستبدالها بالتوقيع في الدفاتر.

ومن جانبه، قال محمود عبد الرجال مدير المدن الجامعية للطلبة والطالبات بالغردقة، إنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات وقائية من نظافة حجرات المدن الجامعية وكذلك المطعم والأماكن التي يتواجد بها الطلبة والطالبات وقامت وزارة الصحة بأخذ عينات من خزانات مياه الشرب لتحليلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا كلية التربية بالغردقة الاجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 5 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة فايلر لنجوم الأهلي قبل ساعات من موقعة سموحة

منذ 39 دقيقة

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي إلى سويسرا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحسم الأمر بعودة نجمه مرة أخرى

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي إلى سويسرا

10:15 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status