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عميد كلية التربية بالغردقة: إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا"
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:20 ص
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محمد طه
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قال الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة، إن إدارة الكلية اتخذت إجراءات وقائية ضد فيرس كورونا من خلال رش مدرجات الطلبة والطالبات وأيضا حجرات المدينة الجامعية.
وأكد عميد كلية التربية بالغردقة، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه يتم حاليا عمل إجراءات وقائية ونظافة عامة في مدرجات الكلية وأيضا المعامل للوقاية من المرض.
وأضاف محفوظ، أنه تمت مخاطبة الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة للموافقة على شراء منظفات ومطهرات وأيضا مدى وقف توقيع الموظفين بالبصمة واستبدالها بالتوقيع في الدفاتر.
ومن جانبه، قال محمود عبد الرجال مدير المدن الجامعية للطلبة والطالبات بالغردقة، إنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات وقائية من نظافة حجرات المدن الجامعية وكذلك المطعم والأماكن التي يتواجد بها الطلبة والطالبات وقامت وزارة الصحة بأخذ عينات من خزانات مياه الشرب لتحليلها.
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