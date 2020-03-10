القومية للأنفاق: تعقيم المترو وصيانة التكييفات بالمحطات يوميا

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك إجراءات يومية يتم اتخاذها في كافة محطات المترو والوحدات المتحركة من حيث النظافة وصيانة أجهزة التكييف، وتطهير المحطات ودورات المياه.





وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه مع انتشار فيروس كورونا في العالم أجمع، تم اتخاذ إجراءات احترازية أكثر بحيث يتم تعقيم عربات المترو وفلاتر التكييف وأجهزة التكييف في المحطات، وزيادة التطهير للأرصفة والكراسي، ووحدات التداول العامة، وماكينات التذاكر.



