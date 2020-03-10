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القومية للأنفاق: تعقيم المترو وصيانة التكييفات بالمحطات يوميا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك إجراءات يومية يتم اتخاذها في كافة محطات المترو والوحدات المتحركة من حيث النظافة وصيانة أجهزة التكييف، وتطهير المحطات ودورات المياه. 

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه مع انتشار فيروس كورونا في العالم أجمع، تم اتخاذ إجراءات احترازية أكثر بحيث يتم تعقيم عربات المترو وفلاتر التكييف وأجهزة التكييف في المحطات، وزيادة التطهير للأرصفة والكراسي، ووحدات التداول العامة، وماكينات التذاكر.

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتم وضع لوحات إرشادات توعية بصفة عامة للإجراءات الواجب اتخاذها في التجمعات الكثيفة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه خلال ساعات الذروة يتم زيادة القطارات لتقليل زمن التقاطر، ومنع وجود كثافات عالية للركاب في المحطات، منوهًا بأن هناك 75 قطار بالخط الأول للمترو، و35 قطار بالخط الثاني للمترو، و15 قطار بالخط الثالث للمترو.
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الكلمات المفتاحية

كورونا المترو الاجراءات الاحترازية الأنفاق

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