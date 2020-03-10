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اليونان: لن نقبل التعرض "للابتزاز" التركي بسبب أزمة اللاجئين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:47 ص
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رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
وكالات
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أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده لن تقبل التعرض "للابتزاز" التركي بسبب أزمة اللاجئين.

 

وقال ميتسوتاكيس خلال قمة اقتصادية ألمانية يونانية في برلين: "تركيا تحاول تحويل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى دخلاء غير شرعيين"، مؤكدًا ضرورة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

 

وأضاف ميتسوتاكيس: "لحظة حرجة" لليونان وأوروبا، داعيًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإسهام في خفض التصعيد عند زيارته إلى بروكسل.

 

ورحب ميتسوتاكيس بخطط الحكومة الألمانية لدعم اليونان، فضلاً عن استقبال، بالاشتراك مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ما بين ألف و1500 طفل يعيشون داخل مخيمات في جزر بحر إيجه اليونانية.

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رئيس الوزراء اليوناني تركيا الابتزاز التركي

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