Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تحرك من محافظة القاهرة على تعليق الفعاليات وتجمعات المواطنين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قررت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية، إرجاء ملتقى التوظيف، الذي كان مقررًا عقده خلال الفترة من 12 ــ 14 مارس الجارى إالى وقت لاحق.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
 
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعة الا ربع

زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتجاه لتأجيل دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل...فايلر يحدد موعد الرحيل عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 16 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

عاجل...فايلر يحدد موعد الرحيل عن الأهلي

10:15 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status