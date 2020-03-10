أول تحرك من محافظة القاهرة على تعليق الفعاليات وتجمعات المواطنين

قررت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية، إ رجاء ملتقى التوظيف، الذي كان مقررًا عقده خلال الفترة من 12 ــ 14 مارس الجارى إالى وقت لاحق.





وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.