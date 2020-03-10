مكالمة هاتفية تقرب نجم الزمالك من الانضمام للمنتخب

حرص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إجراء اتصال مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، من أجل تأكيد حضوره للمعسكر المقبل خلال شهر مارس الجاري.



ونقل طاهر اهتمام الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني، إلى أبو جبل بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.



يأتي تواجد أبو جبل ضمن الأسماء المختارة في المعسكر، بعدما شارك بصفة أساسية مع فريقه وساهم في التتويج بلقب كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى الحفاظ على شباكه والتأهل للدور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق يوم 23 مارس الجاري، بالقاهرة استعدادًا لمواجهتي توجو في القاهرة يوم 26، ثم في توجو يوم 29 من نفس الشهر، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.