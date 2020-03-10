إصابة 12 إثر انقلاب سيارة في الشرقية

أصيب 12 شخصا، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تقل مجموعة من المال الذين يعملون باليومية، على الطريق الإقليمي، بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.



