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إصابة 12 إثر انقلاب سيارة في الشرقية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:38 ص
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إسعاف
إسعاف
سمر السيد
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أصيب 12 شخصا، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تقل مجموعة من المال الذين يعملون باليومية، على الطريق الإقليمي، بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، تُقِّل عمالا باليومية، بالطريق الإقليمي بمركز بلبيس بالمحافظة. 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتحرر محضر بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

حادث انقلاب انقلاب سيارة إصابات إسعاف

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