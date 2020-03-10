ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا (إياب دور الـ16) | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا





ليفربول ضد أتلتيكو مدريد | يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا للغاية على نظيره ليفربول مساء غدًا الأربعاء، على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.





موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا

ستُقام مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا مساء غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا

وسيتم إذاعة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 2.





التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا





ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جيورجينهو فينالدوم - فابينيو تافاريس - أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



ومن المتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبيير - فيليبي مونتيرو - ستيفان سافيتش - رينان لودي.

خط الوسط: جواو فليكس - كوكي - توماس بارتي - ساؤول نيجيز.

خط الهجوم: ألفارو موراتا - أنخيل كوريا.



وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على الريدز بنتيجة 0/1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ليصبح التعادل كافي جدًا لتأهله لدوري ربع النهائي.



