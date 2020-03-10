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العين السخنة تقترب من استضافة معسكر المنتخب الأولمبي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:33 ص
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منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
محمد الصو
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اقترب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، من خوض معسكره المغلق في العين السخنة، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

ويأتي خوض الفراعنة معسكرهم المغلق في العين السخنة، عقب إلغاء معسكر الإمارات والذي كان مقرر لها الشهر الحالي، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وتأكد مواجهة المنتخب المصري الأولمبي، نظيره المنتخب الأولمبي البرازيلي، وديًا خلال شهر مارس الجاري.

وأرسل الاتحاد البرازيلي موافقة رسمية إلى الجبلاية، أكد خلالها على خوض المباراة بالقاهرة، بدلًا من إقامتها في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي نقل المباراة إلى القاهرة، بعد إلغاء معسكر المنتخبين في الإمارات، بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، كشف عن خوض مباراة مباراة ودية أمام المنتخب الوطني الأولمبي، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد الاتحاد البرازيلي، أن فريقه الأولمبي سيخوض المباراة بكامل نجومه أمام الفراعنة، والتي ستقام في مارس، ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي، توج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.

ويستعد الفراعنة الصغار لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020، حيث يخوض الفريق عدة معسكرات يتخللها مباريات قوية استعدادًا للحدث الكبير.
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الاوليمبي رياضة العين السخنة الاخبار الرياضية

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