الشعر التالف، مشكلة كبيرة تتعرض لها الفتيات ويحاولون الحصول على شعر ناعم وصحي، ومن هنا نقدم خلطات طبيعية للعناية بالشعر التالف وهي كالتالي:





خليط بياض البيض والمايونيز والعسل

- ربع كوب زبادي

- ربع كوب مايونيز

- بياض بيضة

- ملعقة صغيرة عسل

تٌخلط المكونات مع بعضها البعض، وتوضع على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف الشعر بالماء.

يمكن عمل هذا الماسك مرة أسبوعيًا، أو مرتين حسب حالة الشعر.





ماسك الأفوكادو مع زيت الزيتون مع الصبار

- ملعقة صغيرة من هلام الصبّار الفريش

- ثمرة أفوكادو مهروسة

- 3 ملاعق من زيت الزيتون

اخلطي الأفوكادو مع زيت الزيتون مع الصبّار، ووزعيه على شعرِك، واتركي الخليط يدوم لمدة 45 دقيقة.

ولا تنسي أن تغطي شعركِ بالنايلون لتطريب فعال.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر والشامبو.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا.