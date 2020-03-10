دعوى خلع.. تفاصيل جديدة بشأن انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم

تصدرت النجمة أنغام المطربة المصرية وأحمد إبراهيم الملحن زوجها الأخير الذي انتشرت مؤخرًا شائعة بانفصال الثنائي من عدة أيام.





طلاق أنغام





وتطورت الأزمة الحالية بين أنغام وأحمد إبراهيم عقب منشوراته على موقع "إنستجرام" التي أكدت انفاصله عن المطربة أنغام مع احترامه الكبير لها.





صراع أنغام وأحمد إبراهيم





وتصاعدت الأمور حدة بين الطرفين، وهو ما كشف عنه برنامج et"" الذي أكد على أن انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم منذ عدة أشهر، ولكن انتشر الخبر في هذه الآونة.





رد فعل أنغام





وأظهرت أنغام من خلال حساباتها الرسمية أن هناك أمر ما يشير إلى انفصال أو طلاق بينها وبين زوجها أحمد إبراهيم حيث قامت بحذفه من حساباتها وإلغاء المتابعة له.





أنغام ترفع دعوى خلع





وأشارت بعض البرامج إلى وجود دعوى قضائية قدمتها أنغام على أحمد إبراهيم بشأن الانفصال وأخذ حقوقها وهو ما يرفضه الملحن حيث يريد أن يتم الانفصال بشكل ودي، بعيدًا عن المحاكم.





أحمد إبراهيم ينفصل عن أنغام





وقال أحمد إبراهيم إن انفصاله عن أنغام أمر إيجابي للطرفين، وأكد على أن "القسمة والنصيب" هي الحكم في النهاية، وهو ما فسره البعض بحدوث انفصال.







