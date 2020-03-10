ننشر توصيات ورشة العمل لمشروع التنمية المستدامة للإستزراع المائي

أوصت ورشة العمل لمشروع التنمية المستدامة للإستزارع المائي والصيد بمنطقة البحر المتوسط، التي استضافتها جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب، باختيار عدد 6 مواد أساسية في تخصص المصايد والإستزراع المائي تدرس خلال عام دراسي كامل بالماجستير لتواءمها مع المهارات التنافسيه التي يجب توافرها في الخريج، بحيث يكون قادرا على التنافس الدولي وتنمية المجتمع واستغلال الموارد المائيه بالمنطقة وتنميتها.





وقال الدكتور أحمد غلاب: إنه من أهم التوصيات أن تكون مدة الماجستير عامين، لافتا إاى أن أول عام يتضمن عدد 8 مواد دراسية مقسمه لترمين دراسيين تتبع بعام للرسالة مصاحب بماده كيفية الكتابة العلمية، بحيث يدرس الطالب 6 مواد أساسية ومادتين يتم اختيارهم من 6 مواد اختياريه حسب موضوع الرساله الخاصة بالطالب.



وأضاف: أن الجامعة ستقوم بإجراءات الاعتماد لدرجة الماجستير من المجلس الأعلى للجامعات، ثم تتبعها جامعة مطروح والأ كاديمية العربية للنقل وتكنولوجيا المعلومات والنقل البحري.



