"مياه سوهاج" تُنظم حملات توعوية للأطفال لترشيد استهلاك المياه​





صرح محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن الشركة نظمت حملات توعوية للأطفال بالأندية والأماكن العامة، لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب، من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة.





وأضاف بدرى محمد، أنه تم توعية رواد نقابتى المهندسين والمهن الطبية ونادى سوهاج الرياضى، لتعريفهم بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية، طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى، ومخاطر القيسونات والفلاتر، والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.





وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والمسابقات المائية، للحفاظ على مياه الشرب، وتوزيع هدايا على المشاركين لنشر ثقافة الحفاظ على المياه.