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طريقة تحضير سلطة المكرونة مع البروكلي
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:21 ص
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المقادير
- الباستا : عبوة (لولبية)
- البروكولي : 2 كوب (مقطع زهرات صغيرة)
- طماطم : 2 حبة (مقطعة مكعبات كبيرة)
- زيتون أسود : ربع كوب (شرائح)
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
اسلقي المكرونة بحسب العليمات على العبوة وصفيها وضعيها جانباً.
اسلقي البروكلي بماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم ضعيه بماء مثلج لمدة 3 دقائق وصفيه.
اخلطي المكرونة مع البروكلي والطماطم والزيتون في طبق.
أضيفي الملح والفلفل والزيت وعصير الليمون وقلبي وقدمي السلطة.
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