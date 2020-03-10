Advertisements
Advertisements
Advertisements

طريقة تحضير سلطة المكرونة مع البروكلي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:21 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
المقادير
- الباستا : عبوة (لولبية)
- البروكولي : 2 كوب (مقطع زهرات صغيرة)
- طماطم : 2 حبة (مقطعة مكعبات كبيرة)
- زيتون أسود : ربع كوب (شرائح)
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
اسلقي المكرونة بحسب العليمات على العبوة وصفيها وضعيها جانباً.
اسلقي البروكلي بماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم ضعيه بماء مثلج لمدة 3 دقائق وصفيه.
اخلطي المكرونة مع البروكلي والطماطم والزيتون في طبق.
أضيفي الملح والفلفل والزيت وعصير الليمون وقلبي وقدمي السلطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكونات سلطة المكرونة طريقة التحضير سلطة المكرونة البروكلي

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ ساعتين

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اتجاه لتأجيل دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل...فايلر يحدد موعد الرحيل عن الأهلي

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

مكونات سلطة البروكلي اللذيذة

طريقة جديدة لتحضير المكرونة

مكونات سلطة الباستا

حضري خضار مشوي بالفرن لرجيم صحي

طريقة تحضير باستا الليمون والكزبرة

طريقة عمل سلطة الباستا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

عاجل...فايلر يحدد موعد الرحيل عن الأهلي

10:15 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status