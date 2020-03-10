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التنمية المحلية: تطهير المساجد إجراء وقائي من كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار مجلس الوزراء بتعليق التجمعات كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا ينطبق على الأعياد الخاصة بالمحافظات، والتجمعات كثيفة الحضور مثل الموالد، والانتقال في شكل حشود من محافظة لأخرى كالرحلات.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن محطات القطارات ومترو الأنفق جاري تطهيرها من الأمس، موضحا أن هناك تنسيق بين غرف المحافظات ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية لتطبيق القرار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيه بتطهير المساجد قبل صلاة الجمعة وبعد الصلاة، لافتا إلى أن كل محافظة بها مستشفى مجهز لاستقبال أي حالة.
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كورونا فيروس كورونا الفجر التنمية المحلية

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