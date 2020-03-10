فوز "هندسة القاهرة" بالجائزتين الأولى والثانية للمسابقة الدولية للزراعة العمرانية بإيطاليا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز فريقين من طلاب برنامج الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، بالجائزة الأولى والثانية في المنافسة النهائية للمسابقة الدولية للزراعة العمرانية الابتكارية للمدن الإيطالية Urban Farm 2020 والتي نظمهتا جامعة بولونيا بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية في الفترة من 19 إلى 20 فبراير بمدينة بورديني بإيطاليا.





وقال الخشت، إن فريقي هندسة القاهرة، شاركا في مسابقة Urban Farm 2020 بمشروعين ابتكاريين في مجال الزراعة العمرانية بالمدن، حيث قدم فريق Hope -E والفائز بالجائزة الأولى والمركز الأول، مشروعًا لتطوير موقع مصنع كيماويات مهجور بمدينة جاليرا وتحويله إلى مبنى مستدام أخضر ذكي يحقق أهداف التنمية المستدامة، كما قدم فريق FENICE الفائز بالجائزة الثانية والمركز الأول مشروعًا لتطوير موقع للإسعافات القديم بمدينة روما.





وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بمشروعي طلاب برنامج الهندسة المعمارية اللذين شاركا بهما في المسابقة، وهنأهم بفوزهم بالجائزة الأولى والثانية، مؤكدًا قدرة طلاب جامعة القاهرة على خوض المسابقات العالمية والمحلية في مختلف المجالات والفوز بجوائزها.





وقال، إن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بالمسابقات الدولية وتحرص على إتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا دعمه للمشروعات الطلابية التي تهدف لإيجاد حلول مبتكرة في المجالات المختلفة.





ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن مسابقة 2020 Urban Farm تهدف إلى تصميم أنظمة الزراعة الحضرية المبتكرة التي تدمج أفضل الابتكارات المعمارية والتكنولوجية لإنتاج الغذاء النظيف في البيئات الحضرية، وتعزيز التعاون الدولي متعدد التخصصات بين الجامعات في جميع أنحاء العالم.





وأشار الدكتور محسن أبو النجا أستاذ الهندسة المعمارية والتنمية المستدامة والمشرف على الفريقين، إلى أن فريقي طلاب جامعة القاهرة حصلا على جائزة العقول الخلاقة الشابة من المعهد الدولي للزراعة بهولندا ISHA على هامش مشاركتهم في المسابقة الدولية للزراعة العمرانية الابتكارية 2020 Urban Farm، مضيفا أن المسابقة ضمت 139 طالبا وطالبة من 22 جامعة دولية يمثلون 17 دولة هي (أمريكا، أيسلندا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، أسبانيا، إيطاليا، البرازيل، بولندا، صربيا، باكستان، تركيا، والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا ونيجيريا) بالإضافة إلى مصر، والتي مثلها خمس مجموعات طلابية من جامعة القاهرة.



