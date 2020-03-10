Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز "هندسة القاهرة" بالجائزتين الأولى والثانية للمسابقة الدولية للزراعة العمرانية بإيطاليا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:17 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز فريقين من طلاب برنامج الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، بالجائزة الأولى والثانية في المنافسة النهائية للمسابقة الدولية للزراعة العمرانية الابتكارية للمدن الإيطالية Urban Farm 2020 والتي نظمهتا جامعة بولونيا بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية في الفترة من 19 إلى 20 فبراير بمدينة بورديني بإيطاليا.

وقال الخشت، إن فريقي هندسة القاهرة، شاركا في مسابقة Urban Farm 2020 بمشروعين ابتكاريين في مجال الزراعة العمرانية بالمدن، حيث قدم فريق Hope -E والفائز بالجائزة الأولى والمركز الأول، مشروعًا لتطوير موقع مصنع كيماويات مهجور بمدينة جاليرا وتحويله إلى مبنى مستدام أخضر ذكي يحقق أهداف التنمية المستدامة، كما قدم فريق FENICE الفائز بالجائزة الثانية والمركز الأول مشروعًا لتطوير موقع للإسعافات القديم بمدينة روما.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بمشروعي طلاب برنامج الهندسة المعمارية اللذين شاركا بهما في المسابقة، وهنأهم بفوزهم بالجائزة الأولى والثانية، مؤكدًا قدرة طلاب جامعة القاهرة على خوض المسابقات العالمية والمحلية في مختلف المجالات والفوز بجوائزها.

وقال، إن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بالمسابقات الدولية وتحرص على إتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا دعمه للمشروعات الطلابية التي تهدف لإيجاد حلول مبتكرة في المجالات المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن مسابقة 2020 Urban Farm تهدف إلى تصميم أنظمة الزراعة الحضرية المبتكرة التي تدمج أفضل الابتكارات المعمارية والتكنولوجية لإنتاج الغذاء النظيف في البيئات الحضرية، وتعزيز التعاون الدولي متعدد التخصصات بين الجامعات في جميع أنحاء العالم.

وأشار الدكتور محسن أبو النجا أستاذ الهندسة المعمارية والتنمية المستدامة والمشرف على الفريقين، إلى أن فريقي طلاب جامعة القاهرة حصلا على جائزة العقول الخلاقة الشابة من المعهد الدولي للزراعة بهولندا ISHA على هامش مشاركتهم في المسابقة الدولية للزراعة العمرانية الابتكارية 2020 Urban Farm، مضيفا أن المسابقة ضمت 139 طالبا وطالبة من 22 جامعة دولية يمثلون 17 دولة هي (أمريكا، أيسلندا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، أسبانيا، إيطاليا، البرازيل، بولندا، صربيا، باكستان، تركيا، والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا ونيجيريا) بالإضافة إلى مصر، والتي مثلها خمس مجموعات طلابية من جامعة القاهرة.

وأضاف الدكتور محسن أبو النجا، أن الفريقين الفائزين بالمسابقة هما فريق Hope -E والذي ضم الطلاب (ياسمينا رجب وشريفة الهجان ومحمد شهوان)، وفريق FENICE والذي ضم الطلاب (مريم شحاتة ومريم علي وسلمى أبو غنيمة وسهيلة طنطاوي وندا يحيى)، وذلك بدعم ورعاية من رئيس الجامعة.
فوز "هندسة القاهرة" بالجائزتين الأولى والثانية للمسابقة الدولية للزراعة العمرانية بإيطاليا
فوز "هندسة القاهرة" بالجائزتين الأولى والثانية للمسابقة الدولية للزراعة العمرانية بإيطاليا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هندسة القاهرة المسابقة الدولية للزراعة العمرانية الخشت إيطاليا

أخبار تهمك

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ يوم

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل...فايلر يحدد موعد الرحيل عن الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. اتجاه لتأجيل دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

عاجل...فايلر يحدد موعد الرحيل عن الأهلي

10:15 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status