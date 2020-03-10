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إغلاق المستشفيات المؤقتة لمكافحة فيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:15 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أغلقت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس كورونا في ووهان وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات.

 

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، حيث من المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل العاملين في المجال الطبي.

 

وقد أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، بأن الرئيس الصيني توجه مباشرة إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان،  واطلع شي على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

   

وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.

 

وكانت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، قد تجاوزت حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

 

ووصلت الحصيلة الى 4016 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 113739.

 

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة بالصين، ما يؤشر الى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

 

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

 

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين.

 

كما أن جميع الوفيات الـ17 الجديدة حصلت في مقاطعة هوبي في وسط البلاد و16 في ووهان عاصمة المقاطعة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، وهو أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر يناير.

 

وأصيب أكثر من 80750 شخص في الصين التي فرضت إجراءات غير مسبوقة في محاولة لكبح انتشار الفيروس، لكن المخاوف تتزايد من انتشار الفيروس في الخارج، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

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