Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل مهرجانات الألعاب الإلكترونية لشهر رمضان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:07 ص
Advertisements
مهرجان الالعاب الالكترونية
مهرجان الالعاب الالكترونية
احمد الشيخ
Advertisements
 
قرر الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية تأجيل مهرجانات كرة القدم الالكترونية بالأندية المصرية والتى كان مزمع تنفيذها خلال الفترة من ١٣ مارس الجارى وحتى منتصف ابريل القادم تحت رعاية ودعم اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ليتم تنفيذها كمهرجانات وبطولات رمضانية تقام كامسيات احتفالية بالشهر الكريم مع لاعبى وممارسى الرياضات الرقمية.


وصرح شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى ان القرار يتماشى مع توجيهات مجلس الوزراء الأخير بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ويهيب الاتحاد بمنظمى المسابقات الخاصة بالألعاب الالكترونية الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء والتى من شانها الوقاية من انتشار الفيروس حفاظا على الصحة العامة وسوف يتخذ الاتحاد كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات التى ستستضيف فاعليات دون توفير الاستعدادات التى من شانها الحفاظ على لاعبى وممارسى الالعاب الالكترونية ووفقا لقانون الرياضة المصرية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تعليق الفعاليات امس الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتجاه لتأجيل دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سناب تعمل على تطوير منصة للألعاب مع متجر تطبيقات داخل سناب شات

"CIT" تضم إثنين من مطوري الألعاب الرقمية لضمهم للجولة الثانية من الحاضنة التكنولوجية

اتحاد الألعاب الإليكترونية: مبادرة السيسي للألعاب الرقمية جاءت تنفيذًا لتوصيات منتدى الشباب

الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية: حذف لعبة pubg أمر صعب

بعد إنتشار لعبة pubg.. إتحاد الألعاب الإلكترونية: "حذفها صعب"!

إحصائية مهمة عن عدد لاعبي "ببجي" في مصر (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

06:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status