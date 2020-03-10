تأجيل مهرجانات الألعاب الإلكترونية لشهر رمضان

قرر الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية تأجيل مهرجانات كرة القدم الالكترونية بالأندية المصرية والتى كان مزمع تنفيذها خلال الفترة من ١٣ مارس الجارى وحتى منتصف ابريل القادم تحت رعاية ودعم اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ليتم تنفيذها كمهرجانات وبطولات رمضانية تقام كامسيات احتفالية بالشهر الكريم مع لاعبى وممارسى الرياضات الرقمية.









وصرح شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى ان القرار يتماشى مع توجيهات مجلس الوزراء الأخير بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".





ويهيب الاتحاد بمنظمى المسابقات الخاصة بالألعاب الالكترونية الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء والتى من شانها الوقاية من انتشار الفيروس حفاظا على الصحة العامة وسوف يتخذ الاتحاد كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات التى ستستضيف فاعليات دون توفير الاستعدادات التى من شانها الحفاظ على لاعبى وممارسى الالعاب الالكترونية ووفقا لقانون الرياضة المصرية .