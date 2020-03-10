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رقم حساب المواطن للشكاوى.. التفاصيل الكاملة ومواعيد العمل الرسمية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
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يوفر حساب المواطن، البرنامج السعودي رقم حساب المواطن للشكاوى، حيث يكون للأرقام موعيد عمل رسمية لكي يستفسر المستفيدين عن مبلغ دعم الدفعة الـ28 التي من المفترض إيداعها اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس في حسابات المستفيدين.

ويمكنكم التعرف على رقم الاتصال الموحد لاستقبال الاتصالات أو ما يعرف باسم رقم حساب المواطن لتلقي الشكاوى وللاعتراض، أو رقم اتصال حساب المواطن السعودي، بالإضافة إلي القنوات الرسمية الأخري ومواعيد استقبال حساب المواطن للطلبات والاستفسارات والاتصالات الرسمية، وبإمكانكم الحصول على رابط دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني ومعرفة تليفون حساب المواطن المجاني من خلال التالي.

وكشف البرنامج عن رقم حساب المواطن الموحد والصحيح وهو 19912 وتكون مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلي الخميس، بدايةً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.

وعن معرفة خدمة عملاء حساب المواطن تويتر يمكن الضغط على الرابط citizen care على مدار اليوم باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً.
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