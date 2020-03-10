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سيتي جروب ..توقعات بتراجع أرباح الشركات العالمية الي 10% في 2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:57 ص
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سيتي جروب
سيتي جروب
وكالات
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قال محللون في سيتي جروب إن أرباح الشركات العالمية الكبرى قد تنخفض عشرة بالمئة هذا العام مع تنامي المخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عقب نشوب حرب أسعار بين منتجين رئيسيين للنفط السعودية وروسيا.

وقال روبرت بكلاند المحلل في سيتي جروب في مذكرة الليلة الماضية ”تظل المخاطر قائمة علي الجانب النزولي، مع انكماش محتمل لربحية السهم بين 15 و20 بالمئة .وهذا يتفق مع أن نتيجة نمو الناتج المحلي العالمي 1.5 بالمئة“.

وكان الانخفاض الحاد لأسعار النفط والتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا من الأسباب الرئيسية لخفض توقعات البنك.

وتوقع بكلاند الأسبوع الماضي أن تنزل ربحية الأسهم العالمية نحو عشرة بالمئة إذا أدى فيروس كورونا لتباطؤ النمو العالمي إلى اثنين بالمئة في 2020.
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