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الصحة الكويتية: 69 حالة مصابة بكورونا في البلاد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:56 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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كشفت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الثلاثاء، أن 69 حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                                           

وسجلت الصحة الكويتية، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أن 67 إصابة تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات.

 

وقد أعلن ممثل عن وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفي، أن فريق منظمة الصحة العالمية لا يزال يجري اجتماعاته مع الجهات المختصة.

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الكلمات المفتاحية

الكويت الصحية الكويتية 69 حالة بفيروس كورونا 4 اصابات جديدة

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