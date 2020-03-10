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وزيرة الصناعة تكشف خطة الدولة لتحويل الميكروباص للعمل بالغاز
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:53 ص
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هدى عبدالرازق
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قالت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن توطين الصناعات في مصر من أهم ما تعمل عليه الدولة ومؤسساتها، حيث تتوجه الدولة لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون هناك معيار وخطة واضح لنقل هذه الصناعة لمصر، موضحة: أن هناك اجتماعات بين عدد من الوزرارات لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات بمصر ويكون عليها توافق.
وأضافت: أن هناك خطة عاجلة لإطلاق التحول إلى الوقود البديل "الغاز الطبيعي" لسيارات الأجرة والميكروباص، وسيكون هناك تسهيل للإجراءات، منوهة بأن كل دول العالم متوجه لاستخدام الوقود البديل، مؤكدة أنه سيكون هناك نتائج على أرض الواقع قريبا.
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