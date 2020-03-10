وزيرة الصناعة تكشف خطة الدولة لتحويل الميكروباص للعمل بالغاز

قالت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن توطين الصناعات في مصر من أهم ما تعمل عليه الدولة ومؤسساتها، حيث تتوجه الدولة لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.





وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون هناك معيار وخطة واضح لنقل هذه الصناعة لمصر، موضحة: أن هناك اجتماعات بين عدد من الوزرارات لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات بمصر ويكون عليها توافق.



