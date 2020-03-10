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انطلاق تصوير مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصري في هذا الموعد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يبدأ صناع مسلسل "الوجه الآخر" للفنان ماجد المصري في تصوير أول المشاهد الخاصة بالمسلسل يوم 21 مارس الجاري.

يُشار أن مسلسل "الوجه الآخر" قصة ماجد المصري، وهوسيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.

ويظهر ماجد المصرى ضمن أحداث المسلسل بدور مهندس يتعرض للعديد من الأزمات من بينهم صراع على المال بطريقة غير مشروعة.

يُشار أن مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى،ندى موسى، كارولين عزمي،هبة الأباصيري، نسرين طافش،مهند حسني،مادلين طبر، عماد رشاد.
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