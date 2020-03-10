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جامعة قناة السويس: لا توجدأي إصابات بين الطلاب بكورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:42 ص
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات مستعدة للتعامل مع أي اشتباه على مدار ٢٤ ساعة.

وتابعت: تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل الكليات والمدن الجامعية، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل الإدارة الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وأضافت أنه لا صحة لما تم تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المدن الجامعية، مشدده على ضرورة تحرى الدقة في المعلومات التي يتم تداولها، لافته إلى أنه في حالة وجود أي إصابات سيتم صدور بيان رسمي عن إدارة الجامعة حرصا على مصلحة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشارت إلى أن ما يتم من إجراءات احترازية داخل المدينة والجامعة يتم على مستوى الجمهورية، بناء على تعليمات رئيس الوزراء، في سيناريو يتم على مستوى الدولة لإدارة أزمة مواجهة الفيروس وطرق الوقاية.

وأوضحن: أن الجامعة ستواجه بكل الحزم أي شائعات من شأنها إثارة الزعر بين طلاب الجامعة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشائعات.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا جامعة قناة السويس الاجراءات الاحترازية

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