جامعة قناة السويس: لا توجدأي إصابات بين الطلاب بكورونا

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات مستعدة للتعامل مع أي اشتباه على مدار ٢٤ ساعة.





وتابعت: تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل الكليات والمدن الجامعية، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل الإدارة الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.