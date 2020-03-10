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البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان الأنبا صرابامون

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:40 ص
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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة علي جثمان الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشارك في صلاة الجنازة الأباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، ومجمع رهبان الدير.

وبدأ البابا صلاة الجنازة بالقداس الإلهي من كاتدرائية الأنبا كيرلس.

وقرر الدير اقتصار صلاة الجنازة للأباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، ومجمع رهبان الدير، علي أن يستأنف الدير بفتح أبوابه، غدًا أمام الزوار من محبي الأسقف الراحل لأخذ بركة المزار المخصص له.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت فجر الأحد الماضي، رحيل الأنبا صرابامون، عقب تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى السلام بالمهندسين.

وولد الأنبا صرابامون، في 21 فبراير عام 1937 باسم عازر قليد بسطاورس، وترهب في دير السريان العامر في 8 ديسمبر عام 1959، ورسم قسًا في 24 فبراير 1963، ثم رُقي قمصًا فى 25 يوليو 1967، ورسم أسقفًا عامًا بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث في 17 يونيو 1973، ثم سيم أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي في ٢٨ مايو 1977
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الكلمات المفتاحية

قداس جنازة البابا تواضروس الأنبا صرابامون

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