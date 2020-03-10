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الأرصاد عن طقس اليوم: "معتدل ومفيش أتربة"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن الطقس هذا الأسبوع سيشهد تقلبات جوية سريعة، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم ستنخفض درجات الحرارة مقارنة بالأمس.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يسود طقس معتدل اليوم، ولن يكون هناك أي أتربة، منوهة بأنه الطقس سيشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الخميس المقبل حتى السبت.

وأضافت، أنه سيكون هناك أمطار شديدة الغزارة على القاهرة والوجه البحري، تصل لحد السيول على سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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تقلبات جوية سريعة الفجر الأرصاد الجوية ااطقس

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