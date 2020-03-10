Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد سليم يستعد لطرح "اللي فات مات"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يستعد الفنان خالد سليم لطرح أغنية جديدة له خلال أيام قليلة تحمل عنوان"اللى فات مات"، والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت.

يُشار أن أغنية "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، والكليب من إخراج ريشة سركيس.

وفي سياق آخر، يعكف خالد سليم حاليًا على تحضير أغنية جديدة تحمل اسم "عشمني"وهي من كلمات هشام صادق وألحان مدين.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"، وهو بطولة درة،إسلام جمال،نيقولا معوض،حازم سمير ، جمال عبد الناصر،ديانا هشام،عمر الشناوي،هاجر الشرنوبي،مها نصار، أشرف زكي،وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي.
Advertisements

أخبار تهمك

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. اتجاه لتأجيل دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

06:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status