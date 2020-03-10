خالد سليم يستعد لطرح "اللي فات مات"

يستعد الفنان خالد سليم لطرح أغنية جديدة له خلال أيام قليلة تحمل عنوان"اللى فات مات"، والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت.



يُشار أن أغنية "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، والكليب من إخراج ريشة سركيس.



وفي سياق آخر، يعكف خالد سليم حاليًا على تحضير أغنية جديدة تحمل اسم "عشمني"وهي من كلمات هشام صادق وألحان مدين.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"، وهو بطولة درة،إسلام جمال،نيقولا معوض،حازم سمير ، جمال عبد الناصر،ديانا هشام،عمر الشناوي،هاجر الشرنوبي،مها نصار، أشرف زكي،وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي.