قرارات وزارة التربية والتعليم للوقاية من فيروس كورونا.. وحقيقة تعليق الدراسة بمصر

تصدرت قرارات وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء الموافق 10/3/2020، محرك بحث جوجل، واحتل أيضًا حقيقة تعليق الدراسة بمصر بسبب التخوفات من تفشي فيروس كورونا.





وفي السطور التالية، سنستعرض لكم قرارات وزارة التربية والتعليم و آخر أخبار الوزارة، وكل ما يتعلق بتأجيل الدراسة في مصر أيضًا.





قرارات وزارة التربية والتعليم

وعن قرارات وزارة التربية والتعليم، أصدرت الوزارة بعض القرارات الرسمية لجميع مدارس الجمهورية توصي بضرورة تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى المدرسي، والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بين الطلاب، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كل أمراض الجهاز التنفسي في المدارس.

وتضمنت قرارات وزارة التربية والتعليم مخاطبة كافة المدارس من تمكين كافة الطلاب بكل المراحل الدراسية من غسل الأيدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي، وأيضًا تعليمات لجميع المدارس بالتنبيه على كافة الطلاب باتباع العادات الصحية أثناء العطس، وشددت الوزارة على ضرورة التأكيد على جميع الطلاب في المدارس باستخدام المناديل الورقية أثناء العطس.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين والتعليم العام، أن الدراسة في المدارس ستنتظم بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة، نافيًا صدور أي قرارات جديدة بشأن تعطيل الدراسة خوفا من فيروس كورونا، مضيفًا أن وزارة التعليم لم تأخذ أي قرارات استثنائية حتى الآن، لافتًا إلى أن الوضع الدراسي مستقر بجميع مدارس الجمهورية حتى هذه اللحظة.

وقال حجازي: "نأخذ تعليماتنا في هذا الموضوع تحديدًا من وزارة الصحة، وحتى الآن لم تصلنا أي تعليمات جديدة من وزارة الصحة تلزمنا باتخاذ أي إجراءات جديدة بشأن سير الدراسة في المدارس".



حقيقة تعليق الدراسة في مصر

وانتشر في الساعات الأخيرة، هاشتاج #تعليق_الدراسة_في_مصر، وجاء به العديد من التدوينات والمشاركات من طلاب وأولياء أمور أيضا حول تعليق الدراسة في المدراس المصرية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.





ولم تخرج أي بيانات رسمية حول هذا الأمر، ولم تصرح وزارة التربية والتعليم حول وجود نية لتعليق الدراسة في مصر، وعلى الجانب الآخر أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه لا توجد قرارات حول تعليق الدراسة في مصر، وكتب في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم الإعلان عند وجود أي قرارات ولكن حتى كتابة تلك السطور لا توجد أي قرارات حول تعليق الدراسة.