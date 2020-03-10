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زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:10 ص
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زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد استقر بشكل كبر على الإطاحة بنجم الملكي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم: "بعد عدم اللعب لدقيقة واحدة في الكلاسيكو ، لم ينظر زيدان لـبيل مرة أخرى ضد بيتيس ، يُعتبر اللاعب بديلًا أكثر من أي وقت مضى ويبدو أن وضعه الرياضي يؤدي إلى نفق مسدود".

وتابعت: " لعب بيل 15 دقيقة ضد مان سيتي و منذ ذلك الحين اختفى ، في الفيامارين تم التأكيد على أن شيئًا ما يحدث مرة أخرى مع بيل وأنه يبدو أنه من الصعب ان يجد غفران زيدان هذه المرة ، كما في المناسبات السابقة ، بيل يُقدم أسوأ موسم له في مدريد حيث لعب 18 مباراة و سجل 3 أهداف".

واختتمت: "يبدو أن زيدان توقف عن الاعتماد على الويلزي الذي منحه المباريات طوال الموسم والعديد منها مهمة ، يبدو أن الفرص قد انتهت بالنسبة للويلزي ، الذي يرى كيف أنه أصبح الأخير في خيارات الهجوم وحتى ماريانو تقدم عليه" .

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