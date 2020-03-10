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زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخية للمرة الثانية في أسبوع

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:03 ص
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زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات
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أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، شخصيا على تدريبات عسكرية، بما في ذلك إطلاق ما يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، للمرة الثانية خلال أسبوع.

 

وأفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق عدة مقذوفات في البحر، في إطار تدريبات على إطلاق النار حسبما ذكر جيش كوريا الجنوبية مما أثار دعوات أمريكية وصينية لبيونغ يانغ للعودة إلى المحادثات الرامية لإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

 

ورافق قادة جيش الشعب الكوري الزعيم كيم الذي عبّر عن "ارتياحه الكبير لنتيجة التدريبات"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

 

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية، إلى أن الغرض من التدريبات على إطلاق النار هو فحص القدرة الهجومية العسكرية المفاجئة لوحدات المدفعية بعيدة المدى على الجبهة الأمامية.

 

ونشرت الوكالة صورًا لجنود يطلقون عددا من قذائف المدفعية بالإضافة إلى صواريخ من أنظمة صواريخ متعددة الفوهات.

 

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصواريخ حلقت لمسافة 200 كيلومتر، ووصل ارتفاعها إلى 50 كيلومترا.

 

وأثارت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستونيا وبلجيكا عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا  في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، ووصفتها بأنها عمل استفزازي يمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة، حسبما ذكرت "رويترز".

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الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية تجربة صاروخية المرة الثانية

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