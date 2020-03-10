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كيتي بيري تودع جدتها بمجموعة من الصور التي تجمعها بها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ودعت النجمة كيتي بيري جدتها الراحلة التي توفت أمس عن عمر يناهز الـ 99 عام، وذلك بنشرها لعدة لقطات لها مع جدتها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل مجموعة من هذه اللقطات التي شاركتها كيتي مع متابعيها وودعت بها جدتها، كانت من ضمنها لقطات للجدة برفقة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ولقطات أخرى جمعت بين كيتي وجدتها، وبين جدة كيتي وخطيبها الحالي النجم أورلاندو بلوم الذي تنتظر كيتي وصول أول مولود لها منه.

وتمنت كيتي لجدتها الرقوض بسلام في مثواها الأخير بعبارات ألحقتها مع اللقطات التي نشرتها على أنستجرام.
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