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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-3-2020.. وتباين في أسعار العملة الأمريكية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:38 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
نيفين سمير
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سعر الدولار الأن 

تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-3-2020 ، في البنوك المصرية حيث سجل ارتفاعاً في البنك الأهلي الكويتي بمعدل قرشين ووصل سعر الشراء الي 15.68 جنيه ، بينما وصل سعر البيع الي 15.76 جنيه، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بشكل كبير ليصل الي سعر الشراء فيه الي15.53 جنيه ويعتبرهذا السعر هو أقل سعر للشراء اليوم .

وفيما يلي عرض تفصيلي لسعر الدولار في بعض البنوك المصرية المشهورة كالاتي : 

سعرالدولاراليوم في البنوك:



البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6543

15.7761

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك مصر

15.64

15.74

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني 

15.65

15.75

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.66

15.76

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.66

15.76

سعر الدولار في بنك عودة

15.66

15.76

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.67

15.76

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي " بيريوس"

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.65

15.75

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

15.66

15.76


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.6615.76
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