سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-3-2020.. وتباين في أسعار العملة الأمريكية









سعر الدولار الأن





تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-3-2020 ، في البنوك المصرية حيث سجل ارتفاعاً في البنك الأهلي الكويتي بمعدل قرشين ووصل سعر الشراء الي 15.68 جنيه ، بينما وصل سعر البيع الي 15.76 جنيه، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بشكل كبير ليصل الي سعر الشراء فيه الي15.53 جنيه ويعتبرهذا السعر هو أقل سعر للشراء اليوم .





وفيما يلي عرض تفصيلي لسعر الدولار في بعض البنوك المصرية المشهورة كالاتي :





سعرالدولاراليوم في البنوك:



