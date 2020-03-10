كايلي جينر تعود للارتباط بوالد ابنتها



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي ذكرت وفقا لمصادر مقربة من كايلي، أن علاقتهما الرومانسية عادت من جديد وينتظران وضع تسمية مناسبة لهذه العلاقة يعودان بها أمام الإعلام.



واستمر انفصال الثنائي لستة أشهر، بعد فترة وجيزة من استقبالهما لانتهما الأولى بشكل غير شرعي بعد أن اثيرت شكوك حول حقيقة ابوية ترافيس للطفلة.



بعد أن انفصلا عن بعضهما البعض موسم الخريف الماضي، ترددت انباء عن عودة العلاقة بين نجمة تليفزيون الواقع الشابة كايلي جينر ووالد ابنتها مغني الراب ترافيس سكوت.