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توم هانكس يعود لأفلام الحروب عبر "Greyhound"
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:56 ص
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أحمد جمال أحمد
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يستعد النجم الكبير توم هانكس للعودة لتجسيد دور في فيلم جديد عن الحرب، بعنوان Greyhound، يجسد به شخصية قبطان سفينة حربية باسم القبطان "ارنيست كروس".
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية الاعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد، الذي يتعاون خلاله النجم توم هانكس مع المخرج المميز "أرون سكيندر"، وتدور أحداث الفيلم عقب فترة الحرب العالمية الثانية.
وقالت الصحيفة أن توم هانكس قام بكتابة النص السينمائي للفيلم بنفسه، وهو مستوحى من كتاب صدر عام 1955 بعنوان The Good Shepherd للروائي الأمريكي C.M. Forester.
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية الاعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد، الذي يتعاون خلاله النجم توم هانكس مع المخرج المميز "أرون سكيندر"، وتدور أحداث الفيلم عقب فترة الحرب العالمية الثانية.
وقالت الصحيفة أن توم هانكس قام بكتابة النص السينمائي للفيلم بنفسه، وهو مستوحى من كتاب صدر عام 1955 بعنوان The Good Shepherd للروائي الأمريكي C.M. Forester.
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