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ميناء الإسكندرية: "عملنا سد لمنع دخول فيروس كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:55 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سيد عبدالحفيظ، مدير معمل فحوص الأغذية بميناء الإسكندرية، إن المعمل يطبق المعايير الدولة، ومواصفات الجودة، ويختص بفحص جميع الأغذية المستوردة ذات الأصل الحيواني التي ترد عبر الميناء.

وأشار "عبدالحفيظ"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك مواصفات قياسية مصرية، وأمرض محجرية تراعى عند فحص الأغذية، مؤكدا أن المعمل مجهز بجميع الأجهزة الخاصة بجميع الفحوصات الغذائية.

وأوضح: أن المعمل به 35 طبيبا حاصلين على الدكتوراه في الرقابة الصحية على الأغذية، منوها بأنهم أجروا أكثر من 14 ألف اختبار لعينات، والإيجابة منها يبلغون بها جهاز سلامة الغذاء لمنع دخولها للبلاد، مؤكدا أن أي أغذية تحصل على إفراج آمنة وسليمة.

وأكد على أنهم اتخذوا إجراءات مشددة لمنع دخول فروس كورونا إلى البلاد عبر الشحنات التي تأتي من الخارج، معقبا: "عملنا سد من الإجراءات".
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ميناء الإسكندرية كورونا فيروس كورونا الفجر

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