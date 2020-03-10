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اليوم.. جامعة القاهرة تنظم قافلة شاملة لقرية الكداية في الجيزة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:52 ص
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أية حمروشي
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تنظم جامعة القاهرة قافلة شاملة لقرية الكداية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة الشاملة لقرية الكداية، يشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة ورياض الأطفال والزراعة والطب البيطري، لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وصرف العلاج بالمجان.
وأشارإلى أن القافلة تقدم التوعية اللازمة لأهالي القرية في عدة مجالات منها: التوعية بفيروس كورونا المستجد، والتغذية السليمة، والبيئة والنظافة الشخصية، والأمومة والطفولة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية المرأة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والإرشاد الزراعي.

وأكد حرص الجامعة على دعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري، وأداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وتوفير المواد الغذائية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.
اليوم.. جامعة القاهرة تنظم قافلة شاملة لقرية الكداية في الجيزة
اليوم.. جامعة القاهرة تنظم قافلة شاملة لقرية الكداية في الجيزة
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الكلمات المفتاحية

قرية الكداية جامعة القاهرة الفجر الخشت الجيزة

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