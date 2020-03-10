اليوم.. جامعة القاهرة تنظم قافلة شاملة لقرية الكداية في الجيزة

تنظم جامعة القاهرة قافلة شاملة لقرية الكداية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة الشاملة لقرية الكداية، يشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة ورياض الأطفال والزراعة والطب البيطري، لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وصرف العلاج بالمجان.