وزير الري يكشف رد فعل السيسي على مفاوضات سد النهضة

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع سير مفاوضات سد النهضة بدقة، مؤكدا أن الرئيس هو أكثر شخص يريد أن يكون هناك إتفاق، وأن تحدث تنمية في إثيوبيا، حيث أن لديه رؤية وانفتاح يفوق الخيال.





وعن قلقه من ملف سد النهضة، أشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك قلق مرضي وقلق صحي بشأن ملف سد النهضة، معقبا: "الناس المفروض متقلقش القلق المرضي.. الموضوع هيتحل إن شاء الله"، مشيرًا إلى أنه ليس متفائلا ولكن واقعيا.



