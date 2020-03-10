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نجم الزمالك السابق يكشف سر تألق "جابسكي" في إفريقيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:24 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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حرص نجم الزمالك السابق على الإشادة بحارس عرين القلعة البيضاء محمد أبو جبل وتألقه في المباريات الأخيرة.

وقال في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "المباريات الرسمية هي من تصل بالحارس إلى الفورمة المميزة وأبو جبل تمسك بالفرصة وتألق بشكل كبير".

وواصل: "تألق أبو جبل لم يكن وليد الصدفة بل جاء بعد تعب واجتهاد منه في التدريبات".

وأنهى حديثه عن أبوجبل مؤكداً أن حارس الزمالك يستحق عن جدارة الانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم بجانب محمد الشناوي حارس الأهلي.

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