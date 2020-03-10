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إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 50 حالة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:28 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 50 حالة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، يوم الاثنين.

 

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خشية تفشي فيروس "كورونا".

 

وقررت إسرائيل، من اليوم أن كل من يأتي إلى البلاد من الخارج سيدخل العزل لمدة 14 يوما، هذا قرار صعب لكنه ضروري للحفاظ على الصحة العامة، بحسب ما قال رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامن.

 

وشددت إسرائيل إجراءاتها لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين من أية دولة كانت العودة إلى قواعدهم لفترة، لافتة إلى أن الجيش "يستعد لبناء منشأة عزل خاصة به.

 

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