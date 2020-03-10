الأرصاد الجوية: الكتلة الهوائية المؤثرة على البلاد تغيرت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة واضحة من التقلبات الجوية خلال هذه الفترة، حيث تنخفض درجة الحرارة بعد الارتفاع الذي شهدته البلاد خلال الفترة اليومين الماضيين.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن الكتلة الهوائية المؤثرة على البلاد تغرت، حيث تتأثر بكتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط، معقبا: "الأجواء مختلفة تماما"، منوها بأن هناك انخفاض 7 درجات في الحرارة.



وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من تخفيف الملابس في هذه الفترة، مشددا على ضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس.

