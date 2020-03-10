وزير التعليم يصدم مطالبي تأجيل الدراسة: "محدش هينجح"





ونوه أنه لو اضطررنا تأجيل الدراسة شهر على سبيل المثال، سيمتد العام الدراسي شهر مماثل، معقبا: "لو أخدنا إجازة شهرين هنعوضهم، ومحدش هينجح إلا لما ياخد السنة الدراسية كاملة".



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن إعلان تأجيل الدراسة في مصر بسبب فيروس كورونا، يعني أن هناك وباء في الدولة، وهذا ليس صحيح، وسيؤثر على الدولة في مجالات مختلفة.





نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كل ما أثير بشأن تأجيل الدراسة في مصر بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن البعض يتصور أنه لو تم إغلاق المدارس، ستنجو مصر من الكورونا، وهذا ليس صحيح، مؤكدا أنه لو هناك ضرورة لتأجيل لن تتأخر الدولة.وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه ليس هناك تعنت في مسألة تأجيل الدراسة، ولكن ليس هناك ما يستدعي التأجيل.