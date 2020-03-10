"كورونا" يغلق معرض رافايلو الإيطالي





أغلق المعرض الرئيسي المكرس لفنان النهضة الكبير، رافايلو الذي توفي قبل 500 عام، أبوابه في روما بعد ثلاثة أيام على افتتاحه إثر مرسوم الحكومة بإغلاق كل المتاحف الإيطالية حتى الثالث من أبريل.





ورغم انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، كان 70 ألف شخص حجزوا مسبقا بطاقات عبر الإنترنت لزيارة المعرض.

يستمر المتحف الذي افتتح الخميس إلى الثاني من يونيو، وقد أتى ثمرة لثلاثة أعوام من الجهود سمحت بجمع حوالي مئة من أعمال رافايلو صاحب الموهبة المبكرة الذي توفي العام 1520 عن 37 عامًا فقط.











