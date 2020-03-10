مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة لايبزيج ضد توتنهام

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2020، أبرزها مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، ومباراة لايبزيج ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "إياب دور الـ16"

فالنسيا ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

لايبزيج ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"

إيبار ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.



