مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة لايبزيج ضد توتنهام
ويرصد لكم
"الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في
السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"
المقاولون العرب
ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:00 بتوقيت
المملكة العربية السعودية، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناتي
أون سبورت، وتايم سبورت.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "إياب دور الـ16"
فالنسيا ضد أتالانتا،
تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة
العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت
2.
لايبزيج ضد توتنهام،
تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة
العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت
1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"
إيبار ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.