Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفته عن مواجهة لايبزج وتوتنهام اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:00 ص
Advertisements
لايبزج وتوتنهام
لايبزج وتوتنهام
حسام مجدي
Advertisements

يستعد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ار بي لايبزج الألماني اليوم الثلاثاء ١٠ مارس ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام ولايبزج اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي توتنهام ضد نظيره نادي لايبزج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب ريد بول أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ولايبزج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي توتنهام ضد نظيره نادي لايبزج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد لايبزج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرج اورييه- دافينسون سانشيز- توبي الديرفيريلد- بن دافيز

خط الوسط: تانجي ندومبيلي- هاري وينكس

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين- جيوفاني لو سيلسو- لوكاس مورا- ديلي ألي

نتيجة مباراة الذهاب بين توتنهام ولايبزج في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن نادي لايبزج كان قد تمكن من الفوز على توتنهام بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب توتنهام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بيرجوين

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ أقل من ساعتين

وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و نصف

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ يوم

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ ساعة و نصف

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

"طب المنوفية" يكشف عن حقيقة إصابة ممرضة بـ"الكورونا"

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام شيفيلد يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

توتنهام ضد ميدلسبرة .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة ضد ميدلسبرة .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كورة لايف رابط سريع.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2-2-2020 الدوري الإنجليزي

كل ما تريد معرفته عن مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة توتنهام اليوم| مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج اليوم 19-2-2020 بدوري أبطال أوربا

مفاجآت في تشكيل توتنهام لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

07:03 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

06:26 ص

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

04:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status