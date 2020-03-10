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أبرزها جرأتها في تناول قضايا المجتمع .. 7 معلومات عن إيناس الدغيدي في عيد ميلادها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تحتفل المخرجة إيناس الدغيدي، بعيد ميلادها اليوم، وهي تعتبر أول امرأة تقوم بإخراج أفلام روائية في مصر. 

ويستعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.

1- ولدت في 10 مارس عام 1953م.

2- تبلغ من العمر السابعة والستون عامًا.

3- تنتمي لمواليد برج "الحوت"، الذي يحمل صفات التعاطف، الإبداع الخيال.

4- لديها سبعة أخوات ووالدها كان يعمل مدرسًا للغة العربية وله أكبر أثر في تكوين شخصيتها ونجاحها.

5- أخرجت العديد من الأفلام منها دانتيلا، كلام الليل، ما تيجي نرقص، مجنون أميرة، الوردة الحمراء، مذكرات مراهقة، عفوا أيها القانون، التحدي، زمن الممنوع، امرأة واحدة لا تكفي، القاتلة، التحدي، ديسكو ديسكو، قضية سميحة بدران.

6- حصلت على عدة جوائز منها جائزة أحسن إخراج عام 1997م من مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي الثالث عشر.

7- اشتهرت بالجرأة في تناول قضايا المجتمع الحساسة.


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