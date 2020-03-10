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مفاجأة.. عزيز الشافعي: عدد من المطربين استمعوا لـ"يوم تلات" ورفضوا غنائها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
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قال الملحن عزيز الشافعي، إنه يحب جدًا أغنية "يوم تلات" التي غناها الهضبة عمرو دياب، على المستوى الشخصي، لكونها تعد من الفلكلور المصري.

وكشف عن مفاجأة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الاَن"، المذاع على قناة "الحدث"، قائلًا: "عدد من المطربين استمعوا ليوم تلات ولكنهم رفضوا غنائها".

وأشار الشافعي إلى أن الهضبة، تحمس جدًا للأغنية وتفاعل معها وكان حريصًا على أن تكون أغنية الألبوم.



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