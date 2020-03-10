شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن انتخابات النادي الأهلي، وسبب رفضه الحقيقي لخوضها رفقة قائمة محمود الخطيب رئيس النادي.

وكشف نجم حراسة مرمى منتخب مصر والأهلي الأسبق، عن طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منه بأن يتواجد معه في قائمته خلال انتخابات القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات لإذاعة نجوم إف إم" اليوم الإثنين:" فكرت للحظات في خوض انتخابات النادي الأهلي على منصب الرئيس، ولكنني صرفت النظر لأنني أحب مساعدة الأشخاص"

وأضاف:" قبل فترة من انتخابات النادي الأهلي، الخطيب طلب مني أن أتواجد معه في منصب النائب ، ولكنني اعتذرت له، نظرًا لظروف عملي".