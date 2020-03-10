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المصائب لا تأتي فرادى.. خسائر الإسماعيلي بعد تعادله أمام الجونة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:06 ص
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الإسماعيلي والجونة
الإسماعيلي والجونة
أمل الحلفاوي
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وقع الإسماعيلي في فخ التعادل أمام منافسه الجونة إيجابيًا بهدف، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، أمس الإثنين.

الإسماعيلي كاد أن يخطف النقاط الثلاث ليعود إلى نغمة الانتصارات، ولكن الجونة كان له رأي آخر، وخطف هدف التعادل في الدقيقة 87.

الأمر لم يتوقف عند هذا فقد خرج الإسماعيلي بعدة خسائر، "فالمصائب لاتأتي فرادى".

خسارة ثنائي هام قبل لقاء البطولة العربية

من المتوقع أن يفتقد الإسماعيلي خدمات الثنائي "المهاجم فخر الدين بن يوسف، والمدافع باهر المحمدي"، قبل مواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية.

وذلك بعد أن خرج المحمدي في الدقيقة 7من عمر الشوط الأول، متأثرًا بإصابته على مستوى الركبة، عقب إنقاذه لهدف محقق من قبل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة.

كما تعرض فخر الدين بن يوسف لشد فى العضلة الخلفية ليتم استبداله قبل نهاية اللقاء، في الدقيقة 85.

وسيتم خضوع الثنائي للأشعة اليوم الثلاثاء لتحديد مدة غيابهما وموقف لحاقهما بمواجهة الرجاء فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

غياب فخر الدين وباهر تعد خسارة كبيرة للدراويش، نظرًا للقوة الدفاعية للمحمدي، الذي أحرز هدفين وصنع الآخر، بالإضافة إلى إنقاذه للعديد من الفرص المحققة ضد فريقه، والهجومية لـ بن يوسف الذي سجل هدفين في 4 لقاءات خلال منافسات الدوري، بالإضافة إلى هدف لقاء الذهاب أمام الرجاء من ركلة جزاء.

عدم التقدم في مراكز الدوري

الإسماعيلي فقد نقطتين كانت بإمكانها تحريك الفريق إلى المركز الثامن بدلًا من التاسع متساويًا مع صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف، إلا أن الدراويش قبع في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وفي حال أن حقق المصري الفوز في لقائه أمام حرس الحدود في الجولة الحالية، سوف يتراجع الإسماعيلي إلى المركز العاشر.

الإسماعيلي إذا كان قد تمكن من تحقيق الفوز كان سوف يحمي نفسه من التراجع إلى المراكز الأقل، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

استمرار النتائج السلبية

الدراويش في آخر 3 مواجهات له في الدوري خسر لقائين وتعادل في الأخير، بالإضافة إلى خروجه من منافسات دور 16 من كأس مصر على يد بيراميدز بهدف دون رد في آخر لقاء لعبه قبل لقاء الجونة بالأمس.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره الرجاء فى المغرب يوم 15 من شهر مارس الجارى، فى إياب نصف نهائى البطولة العربية.

وكان قد تفوق الإسماعيلى في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه التونسي فخر الدين بن يوسف، أمام الرجاء في اللقاء الذي أقيم في مصر منذ عدة أيام.

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