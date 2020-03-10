تمديد فترة عزل فنان خليجي شهير داخل الحجر الصحي





قال الفنان الكويتي عبد الله بوشهري، إنه تم تمديد الحجر الصحي له رغم مرور 14 يوما على تواجده داخله بعد عودته من إيران، وهي المدة الممنوحة لتحديد إمكانية الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.





وعبر عن استيائه في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، قائلًا: "الفحص المفروض كان، يوم الخميس، وتم إجراء التحاليل، ولكن حتى الآن النتائج لم تظهر ولا أدري متى تخرج؟".





وأشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية بتمديد فترة تواجدهم في الحجر الصحي دون أسباب واضحة، حيث قال: "أكيد الوزارة أدرى بصحتنا وحياتنا، وأعرف أن هنالك إجراءات، الله يصبرنا على القعدة هنا".





