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الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 10 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات الأرصاد كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة..

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة: 12 23

شبين الكوم: 11 22

طنطا: 12 22

دمنهور: 13 22

الإسكندرية: 14 21

بلطيم: 14 21

مطروح: 12 19

السلوم: 11 19

سيوة: 12 20

بورسعيد: 15 19

دمياط: 14 18

الزقازيق: 13 29

الإسماعيلية: 12 23

السويس: 14 23

العريش: 14 19

رفح: 13 19

رأس سدر: 12 23

نخل: 08 22

نويبع: 18 28

طابا: 15 24

كاترين: 11 25

الطور: 15 28

شرم الشيخ: 19 27

الغردقة: 15 26

مرسى علم: 15 25

الفيوم: 12 23

بنى سويف: 12 23

المنيا: 11 25

أسيوط: 12 27

سوهاج: 13 31

قنا: 13 32

الأقصر: 12 33

أسوان: 13 34

أبو سمبل: 13 33

الوادي الجديد: 12 30

شلاتين: 20 30

أبو رماد: 19 29

حلايب: 20 25

رأس حدربة: 19 25
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